Haberler

Otoparkta drift atan sürücüye 58 bin TL para cezası kesildi

Otoparkta drift atan sürücüye 58 bin TL para cezası kesildi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde drift atan minibüs sürücüsü A.S.'ye 58 bin 217 TL ceza kesildi ve ehliyetine 2 ay el konuldu. Olayın sosyal medya üzerinden duyulmasının ardından sürücü hakkında adli işlem başlatıldı.

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde panelvan minibüs ile drift atan sürücünün ehliyetine 2 ay el konularak 58 bin 217 TL para cezası kesildi.

Olay, Sakarya'nın Sapanca ilçesi Kırkpınar Soğuksu Mahallesi'nde 4 Ocak Pazar günü meydana geldi. Melih Kibar Sahilyolu Caddesi'nde bulunan Festival Alanı otoparkında penalvan minibüs sürücüsünün drift attığı anların sosyal medyada yayınlanması üzerine, Sapanca İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri konuyla ilgili inceleme başlattı. Yapılan incelemeler neticesinde plakası tespit edilen A.S. isimli araç sürücüsüne 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu 67/1-D (Herhangi bir zorunluluk olmaksızın, karayollarında dönüş kuralları dışında bilerek ve isteyerek aracın el freninin çekilmesi suretiyle veya başka yöntemlerle aracın ani olarak yönünün değiştirilmesi veya kendi etrafında döndürülmesi) maddesi gereğince 58 bin 217 TL idari para cezası kesilerek, sürücü belgesine 2 ay el konuldu. Bunun yanı sıra sürücü A.S. hakkında 'Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokmak' suçundan adli tahkikata başlandığı öğrenildi. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Galatasaray-Fenerbahçe Süper Kupa finalinin saati değişti

Galatasaray-Fenerbahçe Süper Kupa finalinin saati değişti
YPG'ye 16.00'da büyük operasyon geliyor! Son çağrı yapıldı

Büyük operasyon geliyor! YPG'ye son uyarı yapıldı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

AK Partili meclis üyesinin emekli maaşları için sarf ettiği sözlere büyük tepki var

Emekli maaşları için sarf ettiği sözlere büyük tepki var
Ülke ayakta! Evinde 100'den fazla kafatası ve kemikler bulundu

Evine baskın yapan polis kan donduran manzarayla karşılaştı
Mekke'de tuvalette gördüğü şeye hayran kaldı: Türkiye'deki evime de yaptıracağım

Mekke'de tuvalette gördüğü şeye hayran kaldı: Evime de yaptıracağım
Türkiye'nin 'çay tiryakisi' şehri belli oldu! Karadeniz illerini solda sıfır bıraktı

Türkiye'nin çay tiryakisi şehri belli oldu! Karadeniz illerini solladı
AK Partili meclis üyesinin emekli maaşları için sarf ettiği sözlere büyük tepki var

Emekli maaşları için sarf ettiği sözlere büyük tepki var
Üniversite öğrencisi kız 'Beni çarşıya bırak' dedi, motorcudan aldığı cevapla şoke oldu

Üniversiteli kız "Beni çarşıya bırak" dedi, aldığı cevapla şoke oldu
Halep'te YPG'li gruplar kendilerini taşıyacak otobüslere ateş açtı

Suriye yeniden karıştı! Otobüslere ateş açtılar