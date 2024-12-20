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Sakarya'da Dikkatsizlik ve Kural İhlalleri Trafik Kazalarına Neden Oldu

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Sakarya'da Kasım ayında meydana gelen dört ayrı trafik kazası, dikkatsizlik ve kural ihlalleri nedeniyle Kent Güvenlik Yönetimi kameralarına yansıdı. Emniyet Genel Müdürlüğü, kazaların sebeplerinin sürücü dikkatsizliği ve kural ihlali olduğunu açıkladı.

Dikkatsizlik ve kural ihlalleri KGYS'ye yansıdı

SAKARYA - Sakarya'da dikkatsizlik ve kural ihlalleri neticesinde meydana gelen trafik kazaları, Kent Güvenlik Yönetimi kameralarına yansıdı.

Sakarya'da Kasım ayında dikkatsizlik ve kural ihlalleri neticesinde meydana gelen dört ayrı trafik kazası Kent Güvenlik Yönetimi kameralarına yansıdı. Emniyet Genel Müdürlüğünün internet sitesinde de yayınlanan trafik kazalarının kural ihlali ve sürücülerin dikkatsizliğinden meydana geldiği görüldü.

Sakarya'da Dikkatsizlik ve Kural İhlalleri Trafik Kazalarına Neden Oldu
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ORKUN KAYA - 3.Sayfa
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