Kurban Bayramı'nda 2 bin 563 polis ve jandarma görev yapacak

Sakarya'da Kurban Bayramı'nın huzur ve güven ortamında geçirilmesi gayesiyle, bayram tatili süresince il genelinde toplam 2 bin 563 polis ve jandarma görev yapacak.

Sakarya Valiliği koordinesinde alınan tedbirler çerçevesinde, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler şehir genelinde denetimlerini artıracak. Ekipler, trafik güvenliği başta olmak üzere diğer birçok noktada da yoğun önlemler alacak. Kurban Bayramı süresince şehirde emniyet ve jandarma olarak 491 ekip, 103 araç, 4 dron, 1 bot ile 2 bin 563 personel görevlendirildi. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı