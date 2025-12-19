Alkoliklerin mesken tuttuğu baraka alev alev yandı

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde alkol tüketenlerin adeta meskeni haline gelen baraka alev alev yandı.

Salihiye Mahallesi'nde Mudurnu Deresi kenarında bulunan ve alkol tüketenlerin adeta meskeni haline gelen barakada yangın çıktı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangının ardından yapılan incelemede, baraka içerisinde bulunan masa üzerindeki çok sayıda alkol şişesi dikkat çekti. Maddi hasarın meydana geldiği olayla ilgili inceleme başlatıldı. - SAKARYA