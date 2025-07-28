Sakarya'da 43 Yıl Hapis Cezası Olan Şüpheli Yakalandı
Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde 'kasten adam öldürme' suçundan 43 yıl hapis cezası bulunan F.Y., polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.
Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde 'kasten adam öldürme' suçundan 43 yıl hapis cezası bulunan şüpheli, polis ekiplerince yakalandı.
Sakarya Emniyet Müdürlüğü, sorumluluk bölgesinde suçlulara göz açtırmıyor. Bu çerçevede Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliğince yapılan operasyonda, 'kasten adam öldürme' suçundan 43 yıl hapis cezası bulunan F.Y. (32) saklandığı ikamette yakalanarak gözaltına alındı. - SAKARYA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa