Dikkatsizlik ve kural ihlalleri KGYS'ye yansıdı

Güncelleme:
Sakarya'da Kasım ayında dikkatsizlik ve kural ihlalleri sonucu meydana gelen 4 trafik kazası Kent Güvenlik Yönetimi kameralarına yansıdı. Kazaların sürücülerin dikkatsizliği ve kural ihlallerinden kaynaklandığı bildirildi.

Sakarya'da dikkatsizlik ve kural ihlalleri neticesinde Kasım ayı içerisinde meydana gelen 4 ayrı trafik kazası, Kent Güvenlik Yönetimi (KGYS) kameralarına yansıdı.

Sakarya'da Kasım ayında dikkatsizlik ve kural ihlalleri neticesinde meydana gelen 4 ayrı trafik kazası Kent Güvenlik Yönetimi (KGYS) kameralarına yansıdı. Emniyet Genel Müdürlüğünün internet sitesinde de yayınlanan trafik kazalarının kural ihlali ve sürücülerin dikkatsizliğinden meydana geldiği görüldü.

İsrail'in rahat durmaya niyeti yok: Lübnan'ı bir kez daha vurdular

İsrail'in kanlı planı devrede! Yoğun bombardıman başladı
