Dikkatsizlik ve kural ihlalleri KGYS'ye yansıdı

Sakarya'da dikkatsizlik ve kural ihlalleri neticesinde Kasım ayı içerisinde meydana gelen 4 ayrı trafik kazası, Kent Güvenlik Yönetimi (KGYS) kameralarına yansıdı.

Sakarya'da Kasım ayında dikkatsizlik ve kural ihlalleri neticesinde meydana gelen 4 ayrı trafik kazası Kent Güvenlik Yönetimi (KGYS) kameralarına yansıdı. Emniyet Genel Müdürlüğünün internet sitesinde de yayınlanan trafik kazalarının kural ihlali ve sürücülerin dikkatsizliğinden meydana geldiği görüldü. - SAKARYA