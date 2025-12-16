Haberler

Sakarya'da şüpheli ölüm: 3 çocuk babası 67 yaşındaki adam evinde ölü bulundu

Sakarya'da şüpheli ölüm: 3 çocuk babası 67 yaşındaki adam evinde ölü bulundu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Karasu ilçesinde 3 çocuk babası 67 yaşındaki Erdoğan Tunca, kendisinden 3 gündür haber alınamaması üzerine evinde hareketsiz bulundu. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Tunca'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Ölüm nedeninin otopsi ile netleşeceği bildirildi.

Sakarya'nın Karasu ilçesinde kendisinden üç gündür haber alınamayan 3 çocuk babası 67 yaşındaki adam, evinde ölü bulundu.

Karasu ilçesi İncilli Mahallesi 616. Sokak üzerinde bulunan 3 katlı binanın 3. katında ikamet eden 3 çocuk babası Erdoğan Tunca'dan, pazar gününden beri haber alamayan yakınları kontrol etmek amacıyla evine gitti. Eve girdiklerinde Tunca'yı hareketsiz halde bulan yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine ulaşan ekiplerin yapmış olduğu incelemeler sonucunda Tunca'nın hayatını kaybetmiş olduğu belirlendi. Ekiplerin çalışmalarının ardından cenaze, Karasu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

En son kahvehanede görüldü

En son Pazar günü saat 17.00 sularında mahallenin kahvehanesinde görüldüğü bildirilen Tunca'nın köye gitmek istediğini ancak gitmediği öğrenildi. Tunca'nın kesin ölüm nedeni, yapılacak otopsi ardından netlik kazanacak.

Olayla ilgili geniş çaplı tahkikat sürüyor. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Karadeniz'de vurulan gemilerle ilgili iki ülkeye uyarı

Erdoğan'dan vurulan gemiler için ilk açıklama! İki ülkeyi uyardı
Sadece 15 günleri var! Türkiye'den bir mesaj daha geldi, 80 bin kişilik ordu bölgeye gidiyor

Türkiye'den bir mesaj daha geldi, 80 bin kişilik ordu bölgeye gidiyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Jayden Oosterwolde'nin geleceği hakkında yeni gelişme

Yönetimi net bir dille uyardı: Onu asla satmayacaksınız
Ela Rümeysa Cebeci'nin estetiksiz hali şaşırttı! Görenler tanımakta zorlandı

Estetiksiz hali şaşırttı! Görenler tanımakta zorlandı
Serenay Sarıkaya paylaştı! Ayağını gören dönüp bir daha baktı

Serenay Sarıkaya paylaştı! Ayağını gören dönüp bir daha baktı
Mehmet Akif Ersoy olayından sonra Habertürk'te bomba istifa

Mehmet Akif Ersoy olayından sonra Habertürk'te bomba istifa
Jayden Oosterwolde'nin geleceği hakkında yeni gelişme

Yönetimi net bir dille uyardı: Onu asla satmayacaksınız
Sözde barınakta dehşet görüntüler: Köpekler açlıktan birbirini yedi

Sözde barınakta dehşet görüntüler! Köpekler açlıktan birbirini yedi
Galatasaray'dan Mauro Icardi kararı

G.Saray'dan Icardi kararı! Bazıları sevinecek bazıları üzülecek
Müstehcen sahneleri sonrası Evrim Akın'dan olay gönderme

Müstehcen sahneleri sonrası Evrim Akın'dan olay gönderme
Memurun dikkati dolandırıcının 20 milyonluk oyununu bozdu

Memurun dikkati 20 milyonluk oyunu bozdu
Arda Güler ve Xabi Alonso soyunma odasında kavga etti

Soyunma odasında kavga etti
Fenerbahçe'de deprem! Konyaspor maçında sakatlanan yıldız tam 2 ay yok

Konyaspor maçında sakatlanan yıldız tam 2 ay yok
İçerisinde hakemlerin de bulunduğu otomobil, tır ile çarpıştı! Çok sayıda yaralı

İçinde hakemlerin de bulunduğu araç, tırla çarpıştı! Çok sayıda yaralı
Markete girerken yaptığı hareketle yürekleri ısıttı

Markete girerken yaptığı hareketle yürekleri ısıttı
title