Sakarya'da şüpheli ölüm: 3 çocuk babası 67 yaşındaki adam evinde ölü bulundu

Sakarya'nın Karasu ilçesinde kendisinden üç gündür haber alınamayan 3 çocuk babası 67 yaşındaki adam, evinde ölü bulundu.

Karasu ilçesi İncilli Mahallesi 616. Sokak üzerinde bulunan 3 katlı binanın 3. katında ikamet eden 3 çocuk babası Erdoğan Tunca'dan, pazar gününden beri haber alamayan yakınları kontrol etmek amacıyla evine gitti. Eve girdiklerinde Tunca'yı hareketsiz halde bulan yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine ulaşan ekiplerin yapmış olduğu incelemeler sonucunda Tunca'nın hayatını kaybetmiş olduğu belirlendi. Ekiplerin çalışmalarının ardından cenaze, Karasu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

En son kahvehanede görüldü

En son Pazar günü saat 17.00 sularında mahallenin kahvehanesinde görüldüğü bildirilen Tunca'nın köye gitmek istediğini ancak gitmediği öğrenildi. Tunca'nın kesin ölüm nedeni, yapılacak otopsi ardından netlik kazanacak.

Olayla ilgili geniş çaplı tahkikat sürüyor. - SAKARYA