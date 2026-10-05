Haberler

Sakarya Akyazı'da drift yapan sürücüye 140 bin lira ceza uygulandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Sakarya Akyazı'da drift yapan sürücüye 140 bin lira ceza uygulandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde drift atarak çevreye rahatsızlık verdiği belirlenen sürücüye 140 bin lira idari para cezası uygulandı. Sürücünün ehliyetine 2 ay süreyle el konulurken, kullandığı araç da 2 ay trafikten men edildi.

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde drift atarak çevreye rahatsızlık veren sürücüye 140 bin lira idari para cezası uygulandı. Ehliyetine 2 ay süreyle el konulurken, aracı da 2 ay trafikten men edildi.

Akyazı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri Ömercikler Mahallesi Sosyal Gelişim Merkezi önünde drift atarak çevreye rahatsızlık verdiği bildirilen sürücünün tespiti için çalışma başlattı. Yapılan kamera incelemesi ve saha araştırması neticesinde, drift yapan 61 HA 373 plakalı aracın M.A. (24) tarafından kullanıldığı tespit edildi. Sürücüye toplam 140 bin lira idari para cezası uygulanırken, ehliyetine 2 ay süreyle el konuldu. Araç da 2 ay süreyle trafikten men edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bu haber 44 sitede yayınlandı.
Sıcaklık düştü zirveler buz tuttu! Daha kış bile gelmeden bölge beyaza büründü

Kış gelmeden böyleyse vay bölgedekilerin haline
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

ABD ordusu sorgusuz sualsiz vurdu! 4 kişi hayatını kaybetti

Takibe alıp sorgusuz sualsiz vurdular
Fransa ile ortak göçmen kaçakçılığı operasyonunda İstanbul'da 14 şüpheli yakalandı

Fransa ile İstanbul'da ortak operasyon! 14 şüpheli yakalandı
Güzide Duran'dan eski eşine zehir zemberek sözler: Allah'a havale ediyorum

Çocuklarını göremeyen Güzide Duran isyan etti: Allah unutmaz
Maraş dondurmacısının turist kadına yaptığı şov tartışma yarattı

Tartışma yaratan dondurma şovu
MASAK raporu ortaya çıktı! Yasin Kol'un hesabına giren para akıllara zarar

MASAK raporu ortaya çıktı! Hesabına giren para akıllara zarar

Galatasaray'da Icardi sürprizi! Bunu kimse tahmin edemezdi

Galatasaray'da Icardi sürprizi! Bunu kimse tahmin edemezdi
Karı kocadan haber alınamıyordu! Eve giren ekipler acı manzarayla karşılaştı

Bir ev, iki ölüm! Eve giren ekipler acı manzarayla karşılaştı