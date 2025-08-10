Sahte diploma çetesinin kod adları ortaya çıktı! Birbirlerini bile tanımıyorlar

Güncelleme:
Sahte diploma skandalında elebaşı Ziya Kadiroğlu ifadesinde, e-İmza çetesi üyelerinin birbirlerini tanımamak için "Alex", "Pablo", "Şef", "Marduk" gibi kod adları kullandığını söyledi. Kadiroğlu, beraber çalıştığı birçok ismi kod adlarından bildiğini, gerçek isimlerini ve kim olduklarını bilmediklerini öne sürdü.

E-İmza çetesine yönelik hazırlanan iddianamede, örgüt üyelerinin birbirlerini bile tanımayacak şekilde gizlendiği ortaya çıktı. "Alex", "Pablo", "Fuat Tanış", "Şef" gibi kod adları kullanan çete üyelerinin, bu takma isimler dışında kimlik bilgilerini paylaşmadıkları belirlendi.

DİPLOMA TALEBİ "PABLO" ÜZERİNDEN GERÇEKLEŞİYOR

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre; soruşturmanın baş şüphelilerinden "Ziya Hoca" olarak tanınan elebaşı Ziya Kadiroğlu, savcılıktaki ifadesinde "Pablo" kod adlı kişinin kim olduğunu bilmediğini söyledi. "Alex"in ise bilgisayar konusunda uzman olduğunu belirten Kadiroğlu, diploma taleplerinin Pablo üzerinden kendisine ulaştığını anlattı. Halk eğitim merkezlerine yapılan sahte online başvuruların ardından, talebe göre bin ile 5 bin TL arasında ücret alındığını, ödemelerin çoğunlukla eski eşi Nurgül Yalçın'ın hesabına yatırıldığını veya elden peşin alındığını ifade etti.

MİÇO, MARDUK, ŞEF...

İddianamede bazı kod isimlerin yurt dışı bağlantılarının bulunduğu, savcılığın da bu kişilerin gerçek kimliklerini tespit etmeye çalıştığı bilgisine yer verildi. İfade tutanaklarında "Şef" kod adlı kişinin Makedonya'da eğitim danışmanlığı yaptığı, ülkeler arası öğrenci transferleri organize ettiği ve belge başına 15 bin ile 20 bin TL arasında ödeme aldığı aktarıldı.

Kadiroğlu'nun kod isimlerle ilgili verdiği diğer bilgiler şöyle:

Miço : Mıhyeddin Yakışır. Gözaltına birlikte alındılar, IBAN numarasını göndererek borç para istedi.

Fuat Tanış : Kim olduğunu hatırlayamadığını söyleyen Kadiroğlu, bu kişinin hesabına gönderdiği belgeler karşılığında 50 bin TL aldığını ifade etti. "15-20 iş" ifadesinin ise toplu belge talebi anlamına geldiğini belirtti.

Marduk : Gökay Celal Gülen. Beraber gözaltına alındılar.

Kaynak: Haberler.com / Çağla Taşçı - 3.Sayfa
