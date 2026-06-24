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Sahte altınla bal satın alan şahıs yakalandı

Sahte altınla bal satın alan şahıs yakalandı
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Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde sahte altın vererek bal satın alan şüpheli, polis ekiplerinin çalışması sonucu Muğla'nın Yatağan ilçesinde yakalandı. Şahsın üzerinde çok sayıda sahte altın ve çalınan ballar ele geçirildi.

Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde sahte altın ile bal satın alan şüpheli şahıs Bozdoğan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin çalışması ile yakalandı.

Bozdoğan'da polis merkezine müracaata gelen bal ticareti ile uğraşan B.B (65) çarşıda bulunan sergisine gelen tanımadığı bir şahsa bal sattığını sonrasında ise şahısla birlikte giderek deposunda bulunan 3 teneke balı şahsa 2 adet yarım altın karşılığı sattığını sonrasında kuyumcuya gidince altınların sahte olduğunu öğrenince dolandırıldığını anladığını söyleyip şahıstan şikayetçi oldu. Yaşanan olayın ardından Bozdoğan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. Polis ekiplerince yapılan çalışmalar neticesinde üzerinde plakası takılı olmayan araç tespit edildi. Yürütülen çalışmalarla olayın faili olan M.Y (55) isimli şahıs seyir halinde Muğla'nın Yatağan ilçesinde üzerinde çok sayıda sahte altın ve suça konu teneke ballarla birlikte yakalandı. Gözaltına alınan şahsın işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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