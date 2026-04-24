Sahte altın üretip satan şüphelilere operasyon: 8 kişi yakalandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, sahte altın üretip kuyumculara ve döviz bürolarına satan şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda 8 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Öte yandan örgüte yönelik ocak ayında düzenlenen operasyonda ise örgüt lideri Yüksel Atabay ve 1 diğer şüphelinin yakalanarak tutuklandığı öğrenildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Türkiye ve İstanbul genelinde sahte altın üretip satarak dolandırıcılık yapan şüpheliler tespit edildi. Şüphelilerin kuyumculara ve döviz bürolarına sattıkları sahte altın ile haksız kazanç elde ettikleri de değerlendirildi. 27 Ocak'ta başlatılan ve Teknik Takip ve İzleme Büro Amirliği ile yapılan koordineli çalışmalar sonucu örgüt lideri olduğu belirlenen Yüksel Atabay ve 1 diğer şüpheli yakalanarak tutuklandı. Devam eden çalışmalar kapsamında 9 diğer şüphelinin örgütün fikir ve eylem birlikteliği içerisinde hareket ettiği belirlendi. Toplam 6 eylem gerçekleştirdikleri belirlenen şüphelilerin yakalanmaları amacıyla bugün Avcılar, Beylikdüzü, Esenyurt, Sultangazi ve Gaziosmanpaşa'da eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda 8 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Öte yandan yapılan aramalarda bin 200 euro, 1 adet silah, 1 adet şarjör, 5 adet 7.65 fişek, 1 adet 350 bin TL tutarında çek ve 1 adet 3 milyon 500 bin TL tutarında başka bir çek ele geçirildi.

Şüphelilere yönelik yürütülen soruşturma sürüyor. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Halfeti Belediyesi'ne şafak operasyonu: 47 gözaltı

AK Partili belediyeye şafak operasyonu! 47 kişi gözaltında

Pendik'te balkonda silah şarjörüne mermi dolduran şüpheli adli kontrolle serbest

Balkonda böyle görüntülendi, operasyonla yakalandı
Mazhar Alanson'un son hali hayranlarını endişelendirdi

Mazhar Alanson'un son hali hayranlarını endişelendirdi
İçişleri Bakanı Çiftçi açıkladı! Bekçiler ve köy korucuları okullarda görevlendirilecek

Okulların güvenliği için iki meslek grubu daha sahaya iniyor
Beşiktaş-Alanyaspor maçına damga vuran görüntü

Maça damga vuran görüntü!
Pendik'te balkonda silah şarjörüne mermi dolduran şüpheli adli kontrolle serbest

Balkonda böyle görüntülendi, operasyonla yakalandı
Bakan Osman Aşkın Bak, ''Şampiyon Cimbom'' sözlerine açıklık getirdi

Neden "Şampiyon Cimbom" dediğini açıkladı
Bakan Çiftçi tarih verdi! Araçlarda ses sistemlerine düzenleme geliyor

Araçlarda o detaya düzenleme geliyor, tarih verildi