Sahte altın üretip satan şüphelilere operasyon: 8 kişi yakalandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, sahte altın üretip kuyumculara ve döviz bürolarına satan şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda 8 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Öte yandan örgüte yönelik ocak ayında düzenlenen operasyonda ise örgüt lideri Yüksel Atabay ve 1 diğer şüphelinin yakalanarak tutuklandığı öğrenildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Türkiye ve İstanbul genelinde sahte altın üretip satarak dolandırıcılık yapan şüpheliler tespit edildi. Şüphelilerin kuyumculara ve döviz bürolarına sattıkları sahte altın ile haksız kazanç elde ettikleri de değerlendirildi. 27 Ocak'ta başlatılan ve Teknik Takip ve İzleme Büro Amirliği ile yapılan koordineli çalışmalar sonucu örgüt lideri olduğu belirlenen Yüksel Atabay ve 1 diğer şüpheli yakalanarak tutuklandı. Devam eden çalışmalar kapsamında 9 diğer şüphelinin örgütün fikir ve eylem birlikteliği içerisinde hareket ettiği belirlendi. Toplam 6 eylem gerçekleştirdikleri belirlenen şüphelilerin yakalanmaları amacıyla bugün Avcılar, Beylikdüzü, Esenyurt, Sultangazi ve Gaziosmanpaşa'da eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda 8 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Öte yandan yapılan aramalarda bin 200 euro, 1 adet silah, 1 adet şarjör, 5 adet 7.65 fişek, 1 adet 350 bin TL tutarında çek ve 1 adet 3 milyon 500 bin TL tutarında başka bir çek ele geçirildi.

Şüphelilere yönelik yürütülen soruşturma sürüyor. - İSTANBUL

