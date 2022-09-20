Sahte altın dolandırıcısı yakalandı
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Malatya'da, sahte altınları kuyumcuya satan dolandırıcı yakalandı.
Malatya'da, sahte altınları kuyumcuya satan dolandırıcı yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, Saray Mahallesinde bir kuyumcuda meydana gelen dolandırıcılık olayının şüphelisi F.T. isimli şahıs Elazığ yolu üzerinde bir minibüs içerisinde yakalandı. Şahsın üzerinden 21 adet imitasyon cumhuriyet altını ele geçirildi.
Olayla ilgili tahkikata başlanıldı. - MALATYA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa