Sahte altın bozduran dolandırıcılar polisten kaçamadı

Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde bir kuyumcudan sahte altın bozduran 2 şüpheli tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre, il dışından araç ile Karakoçan'a gelen 2 şüpheli, araçlarını arka bir sokağa park ederek bir kuyumcuyu hedef aldı. Şahıslar, kuyumcuya 35 gram sahte altını 215 bin lira karşılığında satarak kısa süre içerisinde ilçeden ayrıldı. Durumun bildirilmesi üzerine, Karakoçan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucu şüphelilerin kimliği kısa sürede tespit edildi. Yakalan ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı.

Yetkililer, vatandaşların ve özellikle esnafların bu tür dolandırıcılık olaylarına karşı daha dikkatli olmaları gerektiğini belirtti. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı