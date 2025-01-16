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Sahte Alkol Soruşturmasında 6 Şüpheli Sağlık Kontrolünden Geçirildi

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İstanbul'da sahte alkol nedeniyle 31 kişinin ölümüne yol açan soruşturma kapsamında gözaltına alınan 9 şüpheliden 6'sı, sağlık kontrolünden geçirildi. Soruşturma devam ediyor.

Sahte alkol soruşturmasında gözaltına alınan 6 şüpheli sağlık kontrolünden geçirildi

İSTANBUL - İstanbul'da 31 kişinin hayatını kaybettiği sahte alkol soruşturması kapsamında gözaltına alınan 9 şüpheliden 6'sı, İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi Haseki Ek Hizmet Binası'na getirilerek sağlık kontrolünden geçirildi.

İstanbul'un Güngören, Beyoğlu, Bakırköy ve Başakşehir olmak üzere başta olmak üzere sahte alkolden zehirlenen 83 kişi hastaneye kaldırılırken, 31 kişi de hayatını kaybetmişti. Sahte alkolden ölümlere yönelik başlatılan soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonların ardından 9 şüpheli gözaltına alınmıştı. Yakalanan şüphelilerden 6'sı, İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi Haseki Ek Hizmet Binası'na getirilerek sağlık kontrolünden geçirildi.

Sahte Alkol Soruşturmasında 6 Şüpheli Sağlık Kontrolünden Geçirildi
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / EMRE BABA - 3.Sayfa
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