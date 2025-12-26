Haberler

'Alkollü içki kaçakçılığı ve sahteciliğine' yönelik operasyonlarda 91 bin 384 litre sahte alkol ele geçirildi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, son bir haftada yapılan operasyonlarda 81 ilde 91 bin 384 litre sahte-kaçak alkollü içki ele geçirildiğini açıkladı. 171 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "'Alkollü içki kaçakçılığı ve sahteciliğine' yönelik son 1 haftadır düzenlenen operasyonlarımızda; 91 bin 384 litre sahte-kaçak alkollü içki ele geçirdik" dedi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda sahte alkol üretimine yönelik operasyonların 81 ilde aralıksız sürdüğünü belirtti. Bakan Yerlikaya paylaşımda şu ifadelere yer verdi; "81 ilde Jandarmamız ve Emniyetimiz tarafından 'alkollü içki kaçakçılığı ve sahteciliğine' yönelik son 1 haftadır düzenlenen operasyonlarımızda; 91 bin 384 litre sahte-kaçak alkollü içki ele geçirdik. 171 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı. Bu ürünleri ele geçirerek, sahte ve kaçak alkol üretimiyle vatandaşlarımızın canına ve sağlığına zarar verilmesini engelledik. Cumhuriyet Başsavcılıklarımız ile Jandarma KOM Daire Başkanlığımız ve EGM KOM Başkanlığımız koordinesinde; İl Jandarma Komutanlıkları ve Emniyet Müdürlüklerimizce yapılan çalışmalar sonucu; operasyonlar düzenledik. Lütfen şüpheli durumları 112 Acil Çağrı Merkezimize bildirin. Biz gereğini yapalım." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Bahis operasyonunda yeni perde! Erden Timur dahil 24 şüpheli gözaltına alındı

Bahis operasyonunda yeni perde! Gözaltı listesinde Erden Timur da var
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Asgari ücret kararı Resmi Gazete'de

Milyonlarca vatandaşın beklediği karar Resmi Gazete'de yayımlandı
Suriye'de hava saldırısı! Arkasındaki ülke bilinmiyor

Komşuda gizemli hava saldırısı! Arkasındaki ülke bilinmiyor
Boşanma aşamasındaki eşini boğarak öldürüp kendini astı

İhbar üzerine eve giren polis korkunç manzarayla karşılaştı
Gazeteci Zafer Şahin ateş püskürdü: Bundan sonra Youtube'da devam edeceğim

Gazeteci Zafer Şahin ateş püskürdü: Youtube'da devam edeceğim
Asgari ücret kararı Resmi Gazete'de

Milyonlarca vatandaşın beklediği karar Resmi Gazete'de yayımlandı
Bahis operasyonunda gözaltına alınan Erden Timur kimdir?

Bahis operasyonunda gözaltına alınan Erden Timur kimdir?
Suriye yeni para birimini piyasaya sürüyor

Türkiye'nin komşusu, yeni para birimini piyasaya sürüyor