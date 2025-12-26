'Alkollü içki kaçakçılığı ve sahteciliğine' yönelik operasyonlarda 91 bin 384 litre sahte alkol ele geçirildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "'Alkollü içki kaçakçılığı ve sahteciliğine' yönelik son 1 haftadır düzenlenen operasyonlarımızda; 91 bin 384 litre sahte-kaçak alkollü içki ele geçirdik" dedi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda sahte alkol üretimine yönelik operasyonların 81 ilde aralıksız sürdüğünü belirtti. Bakan Yerlikaya paylaşımda şu ifadelere yer verdi; "81 ilde Jandarmamız ve Emniyetimiz tarafından 'alkollü içki kaçakçılığı ve sahteciliğine' yönelik son 1 haftadır düzenlenen operasyonlarımızda; 91 bin 384 litre sahte-kaçak alkollü içki ele geçirdik. 171 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı. Bu ürünleri ele geçirerek, sahte ve kaçak alkol üretimiyle vatandaşlarımızın canına ve sağlığına zarar verilmesini engelledik. Cumhuriyet Başsavcılıklarımız ile Jandarma KOM Daire Başkanlığımız ve EGM KOM Başkanlığımız koordinesinde; İl Jandarma Komutanlıkları ve Emniyet Müdürlüklerimizce yapılan çalışmalar sonucu; operasyonlar düzenledik. Lütfen şüpheli durumları 112 Acil Çağrı Merkezimize bildirin. Biz gereğini yapalım." - ANKARA