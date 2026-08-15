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Sahile vuran cisim paniğe neden oldu

Sahile vuran cisim paniğe neden oldu
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Sakarya’nın Kaynarca ilçesinde sahile vuran şüpheli cisim ekipleri harekete geçirdi.

Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde sahile vuran şüpheli cisim ekipleri harekete geçirdi. Yapılan incelemede cismin insansız hava aracının gövde aksamı olduğu ve patlayıcı madde içermediği belirlendi.

Başoğlu sahilinde meydana gelen olayda, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne sahilde şüpheli bir cisim bulunduğu ihbarı yapıldı. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sahil güvenlik ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından tespit edilen cisimle ilgili SAS Timi ile koordinasyon sağlandı. Yapılan incelemede cismin GERBERA tipi insansız hava aracına (İHA) ait gövde aksamı olduğu ve herhangi bir patlayıcı madde içermediği tespit edildi. Şüpheli cisim, ekiplerce bulunduğu yerden alınarak bölgeden kaldırıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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