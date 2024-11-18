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Emirgan Sahili'nde yarı çıplak vatandaş şoku! 'Ben deli değilim' diyerek gözden kayboldu

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İstanbul'un Emirgan Sahili'nde yarı çıplak dolaşan bir şahıs, 'Ben deli değilim' diye bağırarak çevredeki vatandaşları rahatsız etti. Şahıs, şaşkın bakışlar arasında gözden kayboldu. Olay, vatandaşların meraklı bakışları arasında gerçekleşti.

İstanbul'un Emirgan Sahili'nde yarı çıplak bir halde 'Ben deli değilim' diye bağırarak yürüyen bir şahıs şaşkın bakışlar arasında gözden kayboldu.

İstanbul Emirgan Sahili'nde yarı çıplak bir halde dolaşan bir erkek çevredeki vatandaşları rahatsız etti. Havanın soğukluğuna ve yağan yağmura aldırış etmeyen şahsın sürekli 'Ben deli değilim' demesi dikkat çekti.

Yarı çıplak şahıs, şaşkın bakışlar arasında sahildeki yürüyüşünü tamamlayarak gözden kayboldu. Yaşanan ilginç dakikalar bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Emirgan Sahili'nde yarı çıplak vatandaş şoku! 'Ben deli değilim' diyerek gözden kayboldu
Kaynak: Haberler.com / Rabia Dalkılıç - 3.Sayfa
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