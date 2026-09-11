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Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanı göreve başladı

Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanı göreve başladı
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Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığı görevine yeni atanan SG Yarbay Orhan Öğrenci, görevine başladı.

Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığı görevine yeni atanan SG Yarbay Orhan Öğrenci, görevine başladı.

Marmaris Kaymakamı Nurullah Kaya, göreve yeni atanan SG Yarbay Orhan Öğrenci'yi makamında ziyaret etti. Gerçekleştirilen ziyarette, ilçede yürütülen çalışmalar ile deniz güvenliğine ilişkin konular hakkında değerlendirmelerde bulunuldu. Kaymakam Kaya, SG Yarbay Orhan Öğrenci'ye yeni görevinde başarılar diledi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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