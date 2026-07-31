Sağlık Bakanı Memişoğlu, Batman’da yerli ve milli imkanlarla yapılan mekanik vantilatörlerin üretim tesisini ziyaret etti

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, yerinde inceleme ve değerlendirmelerde bulunmak üzere dün gittiği Batman'da, yerli ve milli imkanlarla geliştirilen mekanik ventilatörlerin üretildiği 'Biosys Medikal' tesislerini ziyaret etti.

Bakan Memişoğlu'nun mekanik ventilatörlerin üretim süreçleri hakkında bilgi aldığı ziyaret sırasında Şanlıurfa Şehir Hastanesi'ne 304, Trabzon Şehir Hastanesi'ne 100 ve Rize Şehir Hastanesi'ne ise 87 adet mekanik ventilatör gönderildi. Bakanlıktan mekanik vantilatörlerle ilgili yapılan açıklamada ise, "Mekanik ventilatörler, TÜSEB koordinasyonunda ASELSAN, Baykar, Arçelik ve Biosys iş birliğiyle geliştirilmiş; TÜSEB öncülüğünde Biosys'in Batman'daki tesislerinde üretilmeye başlanmıştır. Ülkemizin sağlık teknolojilerinde geldiği noktayı temsil eden yerli ve milli mekanik ventilatörler bugüne kadar 45 ülkeye ihraç edilmiştir. Hali hazırda; dünya genelinde 14 bin 500, ülkemizde ise 7 bin 500'ü aşkın yerli üretim solunum cihazı aktif olarak kullanılmaktadır" ifadeleri yer aldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı