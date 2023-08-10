Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: "(Malatya depremi) Malatya'da 22, Adıyaman'da 1 kişi olmak üzere 23 vatandaşımız düşme veya yüksekten atlama sonucu...

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: "(Malatya depremi) Malatya'da 22, Adıyaman'da 1 kişi olmak üzere 23 vatandaşımız düşme veya yüksekten atlama sonucu yaralanmıştır.