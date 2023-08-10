Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: "(Malatya depremi) Malatya'da 22, Adıyaman'da 1 kişi olmak üzere 23 vatandaşımız düşme veya yüksekten atlama sonucu...
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: "(Malatya depremi) Malatya'da 22, Adıyaman'da 1 kişi olmak üzere 23 vatandaşımız düşme veya yüksekten atlama sonucu yaralanmıştır.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: " ( Malatya depremi) Malatya'da 22, Adıyaman'da 1 kişi olmak üzere 23 vatandaşımız düşme veya yüksekten atlama sonucu yaralanmıştır." - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa