Haberler

Safranbolu'da 2 katlı müstakil evde yangın paniği

Safranbolu'da 2 katlı müstakil evde yangın paniği
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde iki katlı müstakil bir evde çıkan yangına müdahale eden itfaiye eri başından yaralandı.

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde iki katlı müstakil bir evde çıkan yangına müdahale eden itfaiye eri başından yaralandı. Dumandan etkilenen ve tansiyonu yükselen ev sahibi ise ambulansta tedavi edildi.

Yangın, Barış Mahallesi Utku Sokak üzerinde bulunan iki katlı müstakil evde meydana geldi. Henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangını fark eden çevre sakinleri, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede adrese ulaşan itfaiye ekipleri, alevlerin tüm evi sarmaması için yoğun çaba harcadı. Söndürme çalışmaları sırasında bir itfaiye eri, aldığı darbe sonucu başından yaralandı. Yangın sırasında panik yaşayan, tansiyonu yükselen ev sahibi ile yaralı itfaiye erine ilk müdahale olay yerinde hazır bekletilen ambulansta yapıldı.

İtfaiye ekiplerinin yaklaşık bir saat süren çalışması sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında iki katlı müstakil evde maddi hasar meydana geldi.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı. - KARABÜK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
İran'ın ABD'ye sunduğu 14 maddelik teklifin ayrıntıları ortaya çıktı

İran'ın ABD'ye sunduğu 14 maddelik teklifin ayrıntıları ortaya çıktı
İsrail meclisinden 'Arrow 3' füzelerinin sayısının yetersizliği nedeniyle acil toplanma kararı

İsrail'de büyük kriz! Meclisi acil toplama kararı aldılar

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Acun Ilıcalı 4.5 saatte 300 milyon euro kazanabilir

4.5 saatte 300 milyon euro kazanabilir
Şampiyonluk kutlaması değil! Maç biter bitmez yüzlerce taraftar sahaya girdi

Maç biter bitmez sahayı bastılar

Okan Buruk'un abisi Fuat Buruk, kardeşinin Galatasaray'daki geleceğini açıkladı

Abisi, önümüzdeki yıl çalıştıracağı takımı ilan etti
Sözde fenomenden skandal çıkış: Çıplak ayağımı da atabilirim

Ayağıyla prim kasan sözde fenomenden skandal savunma

Acun Ilıcalı 4.5 saatte 300 milyon euro kazanabilir

4.5 saatte 300 milyon euro kazanabilir
Sivas’ta el freni çekilmeyen otomobil gölete düştü

Park etti ve gitti: Bir anlık unutkanlık otomobilden etti

Batman Petrolspor görkemli bir şampiyonluk kutlamasına hazırlanıyor

Batmanspor unutulmayacak bir şampiyonluk kutlaması gerçekleştirecek