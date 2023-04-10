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Sadaka kutusundan hırsızlığa adli kontrol

Sadaka kutusundan hırsızlığa adli kontrol

3. Sayfa Haberleri

Samsun'un Alaçam ilçesinde iki camideki sadaka kutusundan para çalan şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Samsun'un Alaçam ilçesinde iki camideki sadaka kutusundan para çalan şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Zincirlikuyu ve Şadibey Camilerinde bulunan sadaka kutularından aparat yardımıyla para çaldığı tespit edilen H.O., Alaçam İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince takibe alındı. Şüpheli tekrar geldiği Şadibey Camisi'nde ekiplerce yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahıs polisteki işlemlerinin ardından sevk edildiği Alaçam Adliyesinde adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Zincirlikuyu Hisarcık Samsun Alaçam 3. Sayfa Haberler

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