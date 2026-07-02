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Rusya, Ukrayna'ya 74 füze ve 496 İHA fırlattı

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Ukrayna Hava Kuvvetleri, Rusya'nın gece saatlerinde düzenlediği saldırılarda 74 füze ve 496 İHA kullandığını, hava savunmasının 48 füze ve 476 İHA'yı etkisiz hale getirdiğini açıkladı. Kiev'deki saldırıda 10 kişi hayatını kaybetti, 56 kişi yaralandı.

Ukrayna Hava Kuvvetleri, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırılarında 74 füze ve 496 İHA kullandığını açıkladı.

Ukrayna Hava Kuvvetleri, Rusya'nın gece saatlerinde başta başkent Kiev olmak üzere birçok noktaya düzenlediği hava saldırılarına ilişkin açıklama yaptı. Hava Kuvvetleri, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırılarında 74 füze ve 496 İHA kullandığını açıkladı.

Hava Kuvvetleri, hava savunma birimlerinin 48 füzeyi ve 476 İHA'yı düşürdüğü veya etkisiz hale getirdiği ancak 25 balistik füze ve 12 İHA'nın 33 noktayı vurduğunu bildirdi.

Kiev'de 10 ölü

Rusya'nın Kiev'e düzenlediği saldırıda 10 kişi hayatını kaybetti, 56 kişi de yaralandı. Saldırıda bir füzenin isabet ettiği 10 katlı bir apartmanın 6 katı kısmen çöktü. - KİEV

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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