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Rusya, Ukrayna tarafından gerçekleştirilen dron saldırısında bir kadının hayatını kaybettiğini açıkladı

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Rusya, Ukrayna tarafından gerçekleştirilen dron saldırısında bir kadının hayatını kaybettiğini ve üç kişinin yaralandığını duyurdu. Rus yetkililer, saldırı sonucunda 144 dronun düşürüldüğünü belirtti.

Rusya, Ukrayna tarafından dronlarla gerçekleştirilen saldırıda söyleyerek 46 yaşındaki bir kadının hayatını kaybettiğini, 3 kişinin de yaralandığını söyledi.

Rusya gece boyunca Ukrayna tarafından dronlarla saldırı gerçekleştirildiğini duyurdu. Rus yetkililer, Ukrayna tarafından gönderilen 144 dronun düşürüldüğünü kaydetti. Rus yetkililer, dron saldırısı nedeniyle başkent Moskova'da uçuşların askıya alındığını açıkladı. Moskova Valisi Andrei Vorobyov, ülkenin Moskova Oblastı'na bağlı Ramenskoye kentinde ise iki katlı binadaki birkaç dairede yangın çıktığını söyleyerek 46 yaşındaki bir kadının hayatını kaybettiğini söyledi. Üç kişinin yaralandığını aktaran Vorobyov, 43 kişinin de tahliye edildiğini duyurdu.

Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada 144 dronun yarısının Bryansk bölgesinde, 20'sinin Msokova'da, 14'nün ise Kursk bölgesinde hava savunma sistemi tarafından düşürüldüğü belirtildi.

Moskova'daki 4 havalimanında uçuşların durdurulduğu kaydedilirken Rusya Havacılık İdaresi ise Domodedovo, Zhukovsky ve Vnukovo'da uçuşların yeniden başladığını duyurdu. Bakanlık açıklamasında ayrıca, Rus güçlerin Donetsk bölgesinde 3 köyde kontrolü sağladığı ve Krasnohorivka kasabasının "kurtarıldığı" belirtildi.

Saldırılara ilişkin Ukrayna tarafından henüz bir açıklama yapılmadı.

Ukrayna ise Rusya tarafından fırlatılan 46 Shahed tipi drondan 36'sının Kiev, Odesa, Herson, Sumi, Harkov ve Poltava kentlerinde düşürüldüklerini açıkladı. Ukrayna, aynı zamanda Rusya'nın Iskander-M balistik füze ve Kh-31 havadan kara füzesi ile saldırı gerçekleştirdiğini bildirdi. - MOSKOVA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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