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Rusya: "Ukrayna'nın geçtiğimiz hafta düzenlediği saldırılarında 43 sivil öldü"

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Rusya Dışişleri Bakanlığı özel temsilcisi Rodion Miroshnik, geçen hafta Ukrayna saldırılarında 43 sivilin öldüğünü, 234 sivilin yaralandığını ve kayıpların yüzde 94'ünün drone saldırılarından kaynaklandığını açıkladı.

Rusya Dışişleri Bakanlığı'nın Ukrayna ordusunun suçlarıyla ilgili özel temsilcisi Rodion Miroshnik, geçtiğimiz hafta ülke genelinde düzenlenen saldırılarda 43 sivilin öldüğünü, 234 sivilin de yaralandığını bildirdi.

Rusya ile Ukrayna karşılıklı saldırılarına devam ederken, bu çatışmada siviller ölüyor. Rusya Dışişleri Bakanlığı'nın Ukrayna ordusunun suçlarıyla ilgili özel temsilcisi Rodion Miroshnik, geçtiğimiz hafta ülke genelinde düzenlenen saldırılarda ortaya çıkan bilançoyu açıkladı. Rus Haber Ajansı TASS'a konuşan Miroshnik açıklamasında, "Ukrayna saldırıları geçen hafta toplam 277 sivili etkiledi. Aralarında 18 çocuğun da bulunduğu 234 kişi yaralandı, 43 kişi ise öldü. En yüksek sivil kayıp; Belgorod, Donetsk, Zaporijya, Herson ve Bryansk bölgelerinde kaydedildi" dedi.

Rus temsilci, Ukrayna'ya ait dron saldırılarının tüm kayıpların yüzde 94'ünü oluşturduğunu vurgulayarak, Ukrayna güçlerinin hafta boyunca uluslararası insancıl hukuku ihlal ederek sağlık tesislerini hedef aldığını söyledi. - MOSKOVA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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