Rusya, Odessa'yı vurdu: 10 yaralı

Rusya'nın Odessa'ya gece saatlerinde düzenlediği saldırıda 2'si çocuk 10 kişi yaralandı.

Rusya, Ukrayna saldırılarını sürdürüyor. Rusya'nın Odessa'ya gece saatlerinde düzenlediği saldırıda 2'si çocuk 10 kişi yaralandı. Saldırının ardından bir binada çıkan yangın uzun uğraşlar sonucu söndürüldü. Ukraynalı yetkili Serhiy Lysak, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, saldırıların büyük hasara yol açtığını ve şehir merkezindeki binalar, bir otel ve tesislerin hasar gördüğünü söyledi. Lysak, "Son derece zor bir geceydi" dedi. - ODESSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı