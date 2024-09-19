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Rusya'nın Ukrayna'ya Saldırısında 1 Ölü, 2 Yaralı

Rusya'nın Ukrayna'ya Saldırısında 1 Ölü, 2 Yaralı
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Rusya'nın Ukrayna'nın Zaporijya bölgesine düzenlediği saldırılarda 74 yaşındaki bir kadın hayatını kaybetti, iki kadın ise yaralandı. Saldırılarda altyapı ve binalarda hasar meydana geldi.

Rusya'nın Ukrayna'ya düzenlediği saldırıda 1 kişi öldü, 2 kişi ise yaralandı.

Rusya, Ukrayna'ya yönelik saldırılarını sürdürüyor. Rusya ordusu, gece saatlerinde Ukrayna'nın güneyindeki Zaporijya bölgesini hedef aldı. Bölge Valisi Ivan Fedorov yaptığı açıklamada, saldırılarda 74 yaşındaki bir kadının öldüğünü ve iki kadının da yaralandığını söyledi. Rus birliklerin son 24 saatte bölgedeki 12 yerleşim alanını 161 kez hedef aldığını belirten Federov, saldırılar sonucu altyapıda ve binalarda hasar meydana geldiğini ifade etti. - ZAPORİJYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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