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Rusya'nın Ukrayna'ya 149 İHA ile Saldırısı: 1 Ölü, 1 Yaralı

Rusya'nın Ukrayna'ya 149 İHA ile Saldırısı: 1 Ölü, 1 Yaralı
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Rusya, Ukrayna'ya gece boyunca düzenlediği saldırılarda 149 insansız hava aracı (İHA) kullandı. Saldırılarda 1 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi yaralandı. Ayrıca, hayvanların bulunduğu bir tesise isabet eden İHA sonucu 500 büyükbaş hayvan telef oldu.

Rusya'nın Ukrayna'ya gece boyunca 149 insansız hava aracı (İHA) ile düzenlediği saldırılarda 1 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi de yaralandı.

Rus güçleri Ukrayna genelinde gece boyunca 149 insansız hava aracı (İHA) ile saldırılar düzenledi. Dnipropetrovsk Bölge Valisi Serhiy Lysak, Pavlohrad şehrindeki saldırı sonucunda 1 kişinin hayatını kaybettiğini, 1 kişinin de yaralandığını açıkladı. Lysak açıklamasında, 1 İHA'nın hayvanların bulunduğu tesise isabet etmesi sonucu 500 büyükbaş hayvanın telef olduğunu belirtti.

Ukrayna Hava Kuvvetleri, 149 İHA'dan 57'sinin düşürüldüğünü, 67'sinin ise hedeflerine ulaşamadan radar ekranından kaybolduğunu bildirdi. - KİEV

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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