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Rusya'nın Ukrayna saldırılarında 11 kişinin öldüğü haberdeki kare iptal edildi

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Bugün saat 11.17’de Kiev mahreçli servis edilen, Rusya’nın Ukrayna geneline saldırılarında 11 kişinin öldüğü haberindeki bir kare kaynağından iptal edildi. Özür dilenerek, haberde an itibariyle mevcut karelerin kullanılması abonelerin dikkatine sunuldu.

Bugün saat 11.17'de Kiev mahreçli servis edilen "Rusya'nın Ukrayna geneline saldırılarında 11 kişi öldü" başlıklı haberimizde yer alan bir kare, kaynağından iptal edilmiştir. Özür diler, haberde an itibariyle mevcut karelerin kullanılması hususunu abonelerimizin dikkatine sunarız.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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