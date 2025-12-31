Rusya'dan Odesa'ya dronlu saldırı: 4 yaralı

Rusya'nın gece boyunca Ukrayna'nın Odesa limanını dronla gerçekleştirdiği saldırıda 4 kişi yaralandı.

Rusya, gece boyunca Ukrayna'nın Odesa limanını dronla vurdu. Ukraynalı yetkililer, alt yapının hasar aldığı saldırıda 4 kişinin yaralandığını açıkladı. Yaralananlar arasında 7 aylık bir bebek, 2 çocuk ve 42 yaşında bir adamın bulunduğu ve dronun parçalarının binalarda hasara neden olduğu kaydedildi. Odesa Bölgesi Valisi Oleh Kiper, "Bölgemizde insansız hava araçları konutlara, lojistik ve enerji altyapısına saldırı gerçekleştirildi" dedi. - ODESSA