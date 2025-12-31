Haberler

Rusya'dan Odesa'ya dronlu saldırı: 4 yaralı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Rusya'nın Ukrayna'nın Odesa limanına yönelik gerçekleştirdiği dronlu saldırıda 4 kişi yaralandı. Yaralılar arasında 7 aylık bebek ve 2 çocuk yer alıyor. Saldırı sonrası binalarda hasar meydana geldi.

Rusya'nın gece boyunca Ukrayna'nın Odesa limanını dronla gerçekleştirdiği saldırıda 4 kişi yaralandı.

Rusya, gece boyunca Ukrayna'nın Odesa limanını dronla vurdu. Ukraynalı yetkililer, alt yapının hasar aldığı saldırıda 4 kişinin yaralandığını açıkladı. Yaralananlar arasında 7 aylık bir bebek, 2 çocuk ve 42 yaşında bir adamın bulunduğu ve dronun parçalarının binalarda hasara neden olduğu kaydedildi. Odesa Bölgesi Valisi Oleh Kiper, "Bölgemizde insansız hava araçları konutlara, lojistik ve enerji altyapısına saldırı gerçekleştirildi" dedi. - ODESSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Artvin'de çığ düştü: 3 çoban çığ altında kaldı

3 çoban çığ altında kaldı! Ekipler bölgeye gidiyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

112'ye gelen çağrılar 'pes' dedirtti: Elon Musk ile görüşüp Mars'a gitmek istedi

112'ye gelen çağrı "pes" dedirtti: Ünlü milyarderle görüşmek istedi
Tahliye olan gazeteci Fatih Altaylı'dan ilk mesaj

Tahliye olan gazeteci Fatih Altaylı'dan ilk mesaj
İş yerine girmek için bekleyen kadına akılalmaz taciz

İş yerine girmek için bekleyen kadına akılalmaz taciz
ABD'nin California eyaletinde dağda yürüyüşe çıkan 3 kişi ölü bulundu

Dağda yürüyüşe çıkan 3 kişi ölü bulundu
112'ye gelen çağrılar 'pes' dedirtti: Elon Musk ile görüşüp Mars'a gitmek istedi

112'ye gelen çağrı "pes" dedirtti: Ünlü milyarderle görüşmek istedi
Sinan Burhan'dan canlı yayına damga vuran sözler: Bir teknik direktörün ismi bu soruşturmada geçecek

Sinan Burhan'dan Türk futbolunda bomba etkisi yaratacak iddia
İtirafçı olan Mehmet Akif Ersoy tahliye edilecek mi? Savcılık kararını verdi

İtirafçı olan Ersoy tahliye edilecek mi? Savcılık kararını verdi