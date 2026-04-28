Rusya'da motosiklet araca çarptı: 1 ölü

Rusya'da aşırı hız ölüme neden oldu. Krasnodar şehrinde aşırı hızla kavşağa giren bir motosiklet, seyir halindeki bir araca çarptı. Kazada metrelerce yüksekliğe savrulan 23 yaşındaki motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.

Krasnodar Bölge Trafik Ofisi'nden yapılan açıklamada, motosiklet sürücüsünün olay anında yaşamını yitirdiği, araç sürücüsünün ise hafif yaralarla kazadan sağ kurtulduğu bildirildi. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü açıklandıdı.

Kaza anına ilişkin güvenlik kamerası görüntülerinde, havada taklalar atarak yere düşen motosiklet sürücüsünün zorunlu olan kask ve diğer koruyucu ekipmanları da kullanmadığı görüldü. - MOSKOVA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı