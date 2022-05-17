Son dakika haberleri! Rusya'da kimya fabrikasında yangın: 2 bin metrekare alan kül oldu - Haberler

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Son dakika haberleri! Rusya'da kimya fabrikasında yangın: 2 bin metrekare alan kül oldu

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Bir son dakika haberine göre - Rusya'da kimya fabrikasında yangın: 2 bin metrekare alan kül oldu Rusya'da ambalaj ve plastik üretimi yapılan bir kimya fabrikasında çıkan yangında 2 bin metrekare alan küle döndü.

- Rusya'da kimya fabrikasında yangın: 2 bin metrekare alan kül oldu

MOSKOVA - Rusya'da ambalaj ve plastik üretimi yapılan bir kimya fabrikasında çıkan yangında 2 bin metrekare alan küle döndü.

Rusya'nın Novosibirsk bölgesinde bulunan Berdsk kentindeki bir kimya fabrikasında yangın çıktı. Sabah saatlerinde 2 katlı fabrika binasının ilk katında başlayan yangına müdahale etmesi için Rusya Acil Durumlar Bakanlığı'na bağlı çok sayıda itfaiye ekibi olay yerine gönderildi. Çok miktarda kimyasal maddenin depolandığı fabrikadan yükselen alevler ve siyah dumanlar kentte büyük paniğe yol açtı. Kurtarma ekipleri, fabrikada bulunan 6 çalışanı tahliye etti.

Alevler katlara sıçradı

Kimyasal maddeler nedeniyle hızla büyüyen alevler, fabrikanın diğer katlarına da sıçradı. Rusya Acil Durumlar Bakanlığı, yangında 2 bin metrekareden fazla alanın tamamen küle döndüğünü açıkladı. Fabrikadaki soğutma çalışmaları devam ederken, yangının çıkış nedeni ile ilgili bölge savcılığı soruşturma başlattı.

İhlas Haber Ajansı / Erhan Altıparmak - 3. Sayfa

3. Sayfa, Güncel, Haberler

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