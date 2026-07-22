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Vurulan gemideki iki yaralı mürettebat Samsun'a getirildi

Vurulan gemideki iki yaralı mürettebat Samsun'a getirildi
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Novorossiysk açıklarında İHA saldırısına uğrayan Mv Reyhan Sarı gemisinde yaralanan iki mürettebat, Sahil Güvenlik helikopteriyle Samsun’a getirilerek hastanelere sevk edildi.

Rusya'nın Taman Limanı'ndan Trabzon'a kömür taşıyan Türk bayraklı "Mv Reyhan Sarı" isimli kuru yük gemisinin Novorossiysk açıklarında insansız hava aracı (İHA) saldırısına uğraması sonucu yaralanan iki mürettebat, sahil güvenlik helikopteriyle Samsun'a getirildi.

Gemide yaralanan mürettebatın tahliyesi için Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığı'na ait helikopter Samsun'dan havalandı. Gemiye ulaşan ekipler, iki yaralıyı alarak Samsun'a nakletti.

Yaralılardan biri 112 hava ambulansı ile Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne, diğeri ise Samsun Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

Yetkililerden alınan bilgilere göre, yaralı mürettebatın sağlık durumlarıyla ilgili takip ve tedavi süreçlerinin devam ettiği öğrenildi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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