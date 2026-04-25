Rüşvet operasyonunda 13 şüpheli tutuklandı

Kocaeli merkezli 5 ilde "örgüt kurma, rüşvet, irtikap, resmi belgede sahtecilik" gibi suçlamalarla düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan şüphelilerden 13'ü tutuklandı.

Kandıra Cumhuriyet Başsavcılığınca "suç işlemek amacıyla örgüt kurma veya kurulan örgüte üye olma", "rüşvet", "irtikap", "resmi belgede sahtecilik", "Orman Kanunu'na muhalefet", "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama", "görevi kötüye kullanma" ile "3628 Sayılı Kanuna Muhalefet" gibi haksız mal edinme suçlarından soruşturma açıldı. 21 Nisan tarihinde Kocaeli merkezli Bolu, Sakarya, Afyonkarahisar ve Adana'da eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 20 şüphe gözaltına alınırken, bu kişiler arasında orman işletme şefi, orman muhafaza memuru, orman mühendisi, orman kesim müteahhidi, muhtar, emlakçı yer aldığı öğrenildi. Gözaltı kararı verilen orman işletme şefi H.B.D'nin başka suçtan tutuklu bulunduğu belirlendi.

13 kişi tutuklandı

Şüphelilerden orman işletme şefi A.F. ve A.B., muhtar M.Y. ile E.Ç, orman muhafaza memurları M.Y. ile M.A.D, kesimciler Ö.Y., R.C., B.A.H., T.H., Ş.Ş. ve C.C. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Hakkında tutuklama kararı verilen işletme şefi H.B.D'ninde başka suçtan tutuklu bulunduğu öğrenildi. Böylece toplam 13 kişi tutuklanırken, diğer şüphelilerden 2'si adli kontrolle olmak üzere toplam 8 kişi serbest bırakıldı. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
500

