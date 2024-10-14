Ruhsatsız Tabancayla Eşini Yaralayan Adam Tutuklandı

Eşi Semira Ateş'i ruhsatsız tabancayla ensesinden vurarak ağır yaralayan Tuncay Ateş, gözaltına alındı. Emniyette işlemleri tamamlanan Ateş, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ateş'in polisteki ifadesinde eşiyle tartışma anını ve olayı hatırlamadığını söylediği öğrenildi. Ateş'in kavga ve gürültü yapmaktan 2 suç kaydı olduğu öğrenilirken yapılan muayenede 2 promilin üzerinde alkollü olduğu tespit edildi. Olay ile ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

HABER: Erol POLAT/BAŞİSKELE(Kocaeli),