Ruhsatsız silah operasyonunda bir kişi gözaltına alındı

Afyonkarahisar'da bir şahsın adresine düzenlenen baskında 7 ruhsatsız silah ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı ekipleri aldıkları bir ihbar üzerine harekete geçerek, Sandıklı ilçesi Dodurga köyündeki A.Y., isimli şahsın adresine baskın düzenledi. Baskında yapılan aramada ruhsatsız 7 adet tabanca ve av tüfeği ile birlikte çok sayıda mermi ve 6 adet silah şarjörü ele geçirildi. Olayın ardından şahsın gözaltına alındığı bildirildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı