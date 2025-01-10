Üye Girişi
Haberler
Ogün Samast'ın 'FETÖ' davası zaman aşımından düştü

Ogün Samast'ın yargılandığı davada zaman aşımı kararı
Öcalan, DEM heyetini dinlemeyip 'Benim planlarım var' demiş

DEM heyetini dinlemeyen Öcalan tek bir cümle sarf etmiş
Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP lideri Özel'e Halep Kalesi'ne asılan bayrağı sordu

Erdoğan, Özel'e o bayrağı sordu
Ekrem İmamoğlu'nun Şam ziyareti iptal edildi

İmamoğlu, Şam'a gidemeyecek

Rize Valisi'nden PTT Saldırısına Dair Sert Açıklama

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Rize Valisi İhsan Selim Baydaş, PTT saldırısı sonrası yaptığı açıklamada, kargaşa ve anlaşmazlıkların insani sınırlar içinde kalması gerektiğini vurguladı ve silah kullanmanın kabul edilemez olduğunu belirtti.

Rize Valisi İhsan Selim Baydaş, PTT saldırısı ile ilgili yaptığı açıklamada "Anlaşamadığımız şeyler oluyor, bu işin doğasında var ama tutup kavgaya ve hele hele silah çekip vurmaya gidemez" dedi.

7 Ocak 2025 tarihinde Rize'de meydana gelen ve PTT Müdür Vekili Selim Okumuş ve Temizlik Görevlisi Ömer Beyazıt'ın hayatını kaybettiği olayda zanlı Hakan Kocaman tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayın ardından konu ile ilgili konuşan Rize Valisi İhsan Selim Baydaş, olayın meşrulaştırılamayacağının altını çizerek "2 gün şehrimizde menfur bir hadise meydana geldi. PTT Baş Müdürlüğü'nün altındaki kargo bölümünde maalesef istemeyeceğimiz, kimsenin istemeyeceği, her görenin rahatsız olacağı bir hadise meydana geldi. 2 mesai arkadaşımız katledildi. Onlara Allah'tan rahmet diliyorum. İnsanın olduğu her yerde münakaşa olabilir. Müzakere olabilir, bu münakaşaya da dönüşebilir. Bunun bir karşılığı asla ve katta ölüm olamaz. O gün o personelimiz akşam evine gitmek üzere hazırlık yapıyordu. Eşleri, çocukları babalarını beklemek üzere hazırlık yapıyorlardı. Cenazeleri o evlere gitti. Bu hiçbir şey de izah edebilecek bir şey, hiçbir şey de tevil edilebilecek bir şey değil. Elbette orada itirazlar olabilir, elbette orada farklı değerlendirmeler olabilir ama bunun insani sınırlarında kabul etmek lazım. Anlaşamadığımız şeyler olmuyor mu? Anlaşamadığımız şeyler oluyor, bu işin doğasında var ama tutup kavgaya ve hele hele silah çekip vurmaya gidemez. Bunu da hiçbir şey meşrulaştıramaz Elbette bu süreçte adli süreç var, orada mutlaka her şey değerlendirilecektir" ifadelerini kullandı. - RİZE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

Süper gücün çaresizliğini en iyi anlatan fotoğraf
img

Mekke'de görüntülenen ünlü ismi tanıdınız mı?
img

Ogün Samast'ın yargılandığı davada zaman aşımı kararı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
ABD'de tarihi yangından kaçanların evinde yağma başladı

Tarihi yangınla küle dönen şehirde yağma başladı
Halil Konakcı, Yeşilçam'ın efsane başyapıtını yerden yere vurdu

Yeşilçam'ın efsane başyapıtını yerden yere vurdu
Türkiye'yi tehdit etmişlerdi! 24 adet yeni savaş uçağı aldılar

Türkiye'yi tehdit etmişlerdi! 24 adet yeni savaş uçağı aldılar
İsrail'in Suriye'ye 60 km'lik işgal planı ifşa oldu

İsrail'in yanı başımızda kurduğu skandal plan ifşa oldu
Tunus'tan geri gönderilen Türk patateslerinin akıbeti belli oldu

Tunus'tan geri gönderilen Türk patateslerinin akıbeti belli oldu
Ofisteki yasak ilişki sosyal medyada canlı yayınlandı

Yasak ilişki sosyal medyada canlı yayınlandı

Son Dakika Haberleri

Zembilli 3. bölüm fragmanı yayınlandı mı? BUSKİ Bursa su kesintisi! 12-13 Ocak Yıldırım, Osmangazi, Nilüfer su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Gaziantep GASKİ su kesintisi! Şehitkamil, Şahinbey, Nizip 10-11 Ocak GASKİ su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Zembilli 2. bölüm tek parça full HD izleme linki! ASKİ Ankara su kesintisi! 11-12 Ocak Polatlı, Sincan, Çubuk su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Labirent: Ölümcül Kaçış filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Labirent: Ölümcül Kaçış filmi ne zaman, nerede çekildi? Yemekteyiz kim birinci oldu? 10 Ocak Zuhal Topal'la Yemekteyiz bu hafta para ödülünü kim kazandı? Deniz Işın kimdir, hangi dizilerde oynadı? 11 Ocak 2025 Günlük Burç Yorumları! Boğa, Kova, Aslan, Akrep burcu yorumu! 11 Ocak AŞK, EVLİLİK, KARİYER, SAĞLIK burç yorumları Emeklilere implant ücretsiz mi?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.