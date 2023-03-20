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Rize'de uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama

3. Sayfa Haberleri

Rize'de uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama

Rize'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şahıstan 1'i çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Rize'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şahıstan 1'i çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Rize Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince il genelinde uyuşturucu madde ticareti yapan şahıs ve gruplara yönelik yapılan çalışmalar neticesinde, 16 Mart 2023 tarihinde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan E.K. ve C.T. isimli şahıslar İl Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından Rize Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildi. E.K. isimli şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - RİZE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Rize 3. Sayfa Haberler

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