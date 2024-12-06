Rize'de Trafik Kazası: Bir Kişi Hayatını Kaybetti

Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinde meydana gelen kazada 1 kişi öldü.

Kaza bugün ilçeye bağlı Konaklar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ali Biryol idaresindeki araç sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan aşağıya düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri, Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekipleri ve polis ekipleri sevk edildi. Aracın içerisinde sıkıştığı yerden çıkarılan Ali Biryol kurtarılamayarak hayatını kaybetti. - RİZE