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Rize'de Trafik Kazası: Bir Kişi Hayatını Kaybetti

Rize'de Trafik Kazası: Bir Kişi Hayatını Kaybetti
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Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü Ali Biryol yoldan aşağıya düştü ve hayatını kaybetti. Olay yerine sağlık ve kurtarma ekipleri sevk edildi.

Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinde meydana gelen kazada 1 kişi öldü.

Kaza bugün ilçeye bağlı Konaklar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ali Biryol idaresindeki araç sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan aşağıya düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri, Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekipleri ve polis ekipleri sevk edildi. Aracın içerisinde sıkıştığı yerden çıkarılan Ali Biryol kurtarılamayarak hayatını kaybetti. - RİZE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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