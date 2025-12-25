Rize'de tır kazası: 1 yaralı

Rize'nin Pazar ilçesinde meydana gelen tır kazasında şoför sıkıştığı aracın içerisinden AFAD ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı.

Kaza Rize'nin Pazar ilçesine bağlı Kirazlık Mahallesi Karadeniz Sahil Otoyolu'nda sabah saat 06.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Rize istikametinden Azerbaycan'a gitmek üzere Gürcistan istikametine seyir halinde olan Zireddin Elesgerov sevk ve idaresindeki 99 FT 421, sürücüsünün yağmur nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine yine aynı istikamete giden ancak kırmızı ışıkta bekleyen Tahmasib Aliyev idaresindeki 77 JR 595 plakalı bir başka tıra çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine Polis, Sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi. Kazada araç içerisinde sıkıştığı tespit edilen sürücü Elesgerov, AFAD ekipleri tarafından sıkıştığı yerden çıkartıldı. Elesgerov olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardında ambulansla Kaçkar Devlet Hastanesine sevk edildi. - RİZE