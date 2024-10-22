Üye Girişi
Haberler

Rize'de Ters Şeride Giren Kamyonet Trafikte Tehlikeye Yol Açtı

Rize'de Ters Şeride Giren Kamyonet Trafikte Tehlikeye Yol Açtı
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Rize'nin Ardeşen ilçesinde ters şeride giren bir kamyonet, trafikteki sürücülerin büyük tepkisine neden oldu. Şans eseri kaza yaşanmadan durumu atlatan kamyonet sürücüsü, umursamaz tavırlarıyla dikkat çekti.

Rize'nin Ardeşen ilçesinde otoyola ters şeride giren bir kamyonet, trafikte büyük bir tehlikeye neden oldu.

Olay, Ardeşen ilçesinde Karadeniz Sahil Yolu üzerinde Öğretmenevi Kavşağından İtfaiye Kavşağına kadar olan bölümde meydana geldi. Bir önceki kavşaktan ters şeride giren kamyonet, ilerlemeye başladı. Onlarca araçla karşı karşıya gelmesine rağmen yoluna devam eden kamyonet sürücülere zor anlar yaşattı. Karşıdan gelen araçların dikkatli davranması ve zamanında manevra yapmaları sayesinde olası bir kaza ucuz atlatıldı.

Sürücünün umursamaz tavırları, trafikteki diğer sürücülerin tepkisini çekti. Bazı araç sürücüleri klakson çalarak duruma tepki gösterirken, kamyonet sürücüsü hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam etti. Şans eseri, İtfaiye Kavşağı'ndaki kırmızı ışık sayesinde karşısına başka bir araç çıkmadı ve sürücü, tehlikeli manevrasını kazasız bir şekilde sonlandırdı.

O anlar ise çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonlarıyla anbean kaydedildi. - RİZE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Yerel Haberler Güvenlik Ardeşen 3-sayfa Olaylar trafik Yaşam Kaza rize

Olay iddia! Bahçeli'nin çağrısının ardından 15 İYİ Partili vekil MHP'ye geçiyor

Bahçeli'nin çağrısının ardından 15 milletvekili birden partiden ayrılıyor

 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bahçeli'nin çağrısına destek: Tarihi bir fırsat penceresi açıldı

Bahçeli'nin Öcalan'la ilgili sözleri için bakın ne dedi

 PKK liderinin kardeşi Mehmet Öcalan: Kimse kimseyi aldatmasın

Bahçeli'ye Öcalan cephesinden ilk yanıt
'Öcalan' çağrısının yankıları sürüyor: Endişen varsa, düne kadar elini öptüğün Bahçeli'ye git

"Endişen varsa, düne kadar elini öptüğün Bahçeli'ye git"
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yunus Akgün PFDK'ya sevk edildi mi, neden sevk edildi (TEDBİRLİ)? TRT 1 yayın akışı (22 Ekim 2024) TRT 1'de bu akşam hangi maçlar var? TRT 1 canlı maç izle! ŞAMPİYONLAR LİGİ CANLI izle! TRT 1 HD şifresiz kesintisiz donmadan canlı yayın izleme linki İlke Naz Hoş kimdir? Voleybolcu İlke Naz Hoş'a babası şiddet uyguladı mı? Terör örgütü lideri Abdullah Öcalan ne zaman, nerede yakalandı? Yavuz Ağıralioğlu'nun partisinin adı ne olacak? Yavuz Ağıralioğlu parti kurdu mu, kimler var? KHK affı çıkacak mı, KHK'lılar mesleklerine dönecek mi ? Genel Af çıkacak mı, ne zaman çıkacak? Tabii Spor 4-5-6 CANLI izle! (ŞİFRESİZ KANAL) Tabii Spor 4,5,6 kesintisiz donmadan canlı maç yayın izleme linki! E devlet'ten partiden nasıl istifa edilir? Siyasi Parti istifa sorgulama ekranı 2024! Tabii Spor 1-2-3 CANLI izle! (ŞİFRESİZ LİNK) Tabii Spor kesintisiz donmadan canlı maç yayın izleme linki!
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.