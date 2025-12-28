Haberler

Rize'de yağmur heyelana yol açtı

Güncelleme:
Rize'nin Ardeşen ilçesinde meydana gelen şiddetli sağanak yağış, toprak kaymasına yol açtı. Olay anı bir vatandaş tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

Şiddetli sağanak yağış Rize'nin Ardeşen ilçesinde toprak kaymasına neden oldu. Toprağın kütle olarak kaydığı an cep telefonu kameralarına yansıdı.

Olay, ilçeye bağlı Köprü köyünde meydana geldi. Şiddetli sağanak yağışın hakim olduğu köyde daha yağmura doyan toprak bir anda kopmaya başladı. Küçük parçalar halinde kayan toprağı görüntülemek isteyen İbrahim Tiryaki isimli vatandaş da cep telefonuna sarıldı. Kayıt almaya başladığı sırada ise bir toprak kütlesi bulunduğu yerden koparak kaymaya başladı. O anlar saniye saniye kaydedildi. - RİZE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
