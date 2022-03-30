Rize'de meydana gelen heyelanda 3 büyükbaş hayvan telef oldu - Haberler

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Rize'de meydana gelen heyelanda 3 büyükbaş hayvan telef oldu

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Rize'de meydana gelen heyelanda 3 büyükbaş hayvan telef oldu

Rize'nin Ardeşen ilçesinde meydana gelen heyelanda molozların altında kalan ahırda 3 hayvan telef oldu.

ÇAMLIHEMŞİN, RİZE (İHA) - Rize'nin Ardeşen ilçesinde meydana gelen heyelanda molozların altında kalan ahırda 3 hayvan telef oldu.

İlçeye bağlı Elmalık Mahallesi Yarbaşı Mevkii, Ardeşen- Çamlıhemşin karayolu üzerinde heyelan meydana geldi. Meydana gelen heyelanda yol ulaşıma kapanırken bir ahır da tepeden kopan taş ve toprağın altında kalırken ahırda bulunan 3 büyük baş hayvan da telef oldu. Olay yerine giden kolluk kuvvetleri tarafından bölge güvenlik çemberi altına alındı. Daha sonra bölgeye gelen Karayolları Rize İl Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından çalışma başlatıldı. - RİZE

Rize'de meydana gelen heyelanda 3 büyükbaş hayvan telef oldu

Rize'de meydana gelen heyelanda 3 büyükbaş hayvan telef oldu

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Çamlıhemşin, Ardeşen, Ahır, Rize, 3. Sayfa, Haberler

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