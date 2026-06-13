Eşyaları dere kenarında bulunan şahıs için arama çalışması başlatıldı

Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinde perşembe gününden beri haber alınamayan Volkan Civelekoğlu için arama-kurtarma ekipleri seferber oldu.

Edinilen bilgiye göre, Çamlıhemşin ilçesine bağlı Yolkıyı Köyü'nde yaşayan Volkan Civelekoğlu'ndan perşembe gününden bu yana haber alamayan yakınları durumu yetkililere bildirdi. İhbar üzerine bölgeye Jandarma, AFAD ve arama-kurtarma ekipleri sevk edildi. Bölgede geniş çaplı inceleme başlatan ekipler, Fırtına Deresi kenarında Civelekoğlu'na ait bazı kişisel eşyalar tespit etti. Çalışmalarını bu bölgede yoğunlaştıran arama-kurtarma ekipleri, azgın sulara ve zorlu arazi şartlarına rağmen derenin farklı noktalarında tarama faaliyetleri başlattı. - RİZE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı