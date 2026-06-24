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Rize'de katliam gibi kaza: 3 ölü, 4 yaralı

Rize'de katliam gibi kaza: 3 ölü, 4 yaralı
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Rize'nin Çayeli ilçesinde meydana gelen kazada 3 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi de yaralandı.

Rize'nin Çayeli ilçesinde meydana gelen kazada 3 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi de yaralandı.

Kaza, Rize'nin Çayeli ilçesine bağlı Limanköy köyünde saat 23.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Karadeniz Sahil Yolu üzerinde Rize'den Çayeli istikametine giden yolda 08 ACA 759, 53 EL 007 ve plakası henüz belirlenemeyen 1 araç olmak üzere 3 araç sebebi henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı kaza yaptı. Kaza sonrası araçlardan biri alev topuna dönerken, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine ambulans, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada Gamze Saklı, Nilay Bilgin ve Selinay Saral olay yerinde hayatını kaybetti. Kazada yaralanan Ahmet Hamdi Ö.(65), İshak B.(67), Ahsen K.(21) ve Sadık N.(50) ise olay yerine gelen ambulanslarla Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (RTEÜ) Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - RİZE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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