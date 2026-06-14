Rize'de uçuruma yuvarlanan kamyonetteki karı koca hayatını kaybetti. Kaza, Ardeşen ilçesine bağlı Bayırcık köyünde sabah saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Adem Altıparmak sevk ve idaresindeki 53 HR 291 plakalı kamyonet sürücüsünün henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu uçuruma yuvarlandı.

KAZA İLE İLGİLİ İNCELEME BAŞLATILDI

Kazada Adem Altıparmak olay yerinde hayatını kaybederken eşi olduğu öğrenilen Fatma Altıparmak olay yerine gelen ambulansla ağır yaralı olarak Kaçkar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Fatma Altıparmak burada yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı