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Rize'de ıhlamur toplarken elektrik akımına kapılan vatandaş hayatını kaybetti

Rize'de ıhlamur toplarken elektrik akımına kapılan vatandaş hayatını kaybetti
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Rize'nin Çayeli ilçesinde ıhlamur toplamak için ağacı budayan Hasan Çataklı, kestiği dalın elektrik teline temas etmesi sonucu akıma kapılarak hayatını kaybetti.

Rize'de ıhlamur toplarken kestiği dalın elektrik direğine temas etmesi soncusu akıma kapılan vatandaş hayatını kaybetti.

Rize'nin Çayeli ilçesine bağlı Limanköy Mahallesi'nde ıhlamur toplamak isteyen Hasan Çataklı (44), ağacı budamaya başladı. Kestiği ıhlamur dalının elektrik teline temas etmesi sonucu elektrik akımına kapılan Çataklı, olay yerinde hayatını kaybetti. Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yaptığı ihbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Çataklı hayatını kaybettiği ağaçtan itfaiye ekipleri tarafından indirilerek morga kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - RİZE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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