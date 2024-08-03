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Rize'de Hafif Ticari Araçların Çarpışması Sonucu Bir Kişi Hayatını Kaybetti

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Rize'de meydana gelen trafik kazasında iki hafif ticari araç çarpıştı. Kazada ağır yaralanan bir kişi, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Rize'de iki hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada ağır yaralanan şahıs, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Kaza, İyidere-İkizdere karayolu üzerinde bugün öğle saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İyidere istikametinden İkizdere istikametine doğru giden Murat T. idaresindeki 53 DT 264 plakalı hafif ticari araç, Ahmet Erdal Tavukçuoğlu idaresindeki 34 HV 6174 plakalı hafif ticari araca çarptı. Kazada yaralanan Murat T. ve Ahmet Erdal Tavukçuoğlu, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Rize Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazanın hemen ardından sağlık ekipleri tarafından yapılan kalp masajı ile hayata döndürülen Tavukçuoğlu, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. - RİZE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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