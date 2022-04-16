Rize'de eriyen kar suları heyelana neden oldu

RİZE - Rize'nin Fındıklı ilçesinde meydana gelen heyelanda yol ulaşıma kapandı.

Heyelan geçtiğimiz günlerde Fındıklı ilçesine bağlı Çağlayan Vadisi Gürcüdüzü yolu Pesansor mevkiinde yağan yağmurun ve kar sularının erimesiyle meydana geldi. Heyelanda tepeden kopan toprak ve kayalar yolun ulaşıma kapanmasına neden oldu. Yolun tekrardan oluşabilecek heyelan riskine karşı önlem için ulaşıma kapalı. Heyelan anını vatandaşlar telefonlarının kamerasıyla anbean kaydetti.