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Rize'de boğulma tehlikesi geçiren çocuk, hastanede hayatını kaybetti

Rize'de boğulma tehlikesi geçiren çocuk, hastanede hayatını kaybetti
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Rize'de serinlemek için denize giren 15 yaşındaki Miraç Öksüz, boğulma tehlikesi geçirdi. Çevredekiler tarafından kıyıya çıkarılan çocuk, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Rize'de serinlemek için girdiği denizde boğulma tehlikesi geçiren 15 yaşındaki çocuk, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, dün şehir merkezine bağlı Boğaz mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, serinlemek için denize giren 15 yaşındaki Miraç Öksüz'ün çırpındığı fark eden çevredeki vatandaşlar, denize girerek çocuğu kıyıya çıkardı. İhbar üzerine olay yerine gelen ekiplerin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Rize Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Öksüz, buradan da Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Farabi Hastanesi'ne sevk edildi.

Öksüz, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. - RİZE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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